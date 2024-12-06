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Закон, порядок, государство

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Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» продолжают уничтожать технику ВСУ

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» продолжают уничтожать технику ВСУ

Помимо нанесения ударов по вражеским блиндажам, технике и живой силе противника, БпЛА ведет воздушную разведку, объективную съёмку, корректирует огонь артиллерии.

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