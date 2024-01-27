Коллаборационист Галкин жалуется, что Россия выгнала его с Бали. Хотя выгоняли его местные власти в соответствии с местным законодательством.
"Творцов" выгоняют и депортируют
Комментарии
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ВераВерная
БИ-2, угомонитесь уже, езжайте в Австралию, там концертируйте, только кому вы нужны? Когда-то вами попользовались, на первой волне ненависти КоЗы и США к СВО и России вы своё дело сделали, а теперь события так стремительно поменялись, что мир потихоньку начинает просыпаться, и ваша русофобия стала не нужна. К тому же и закон принимающей стороны вы нарушили. А с Пугалкиным всё ясно - к его дури ещё и мания преследования прибавилась. Ему прямой путь в психушку.
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18 час.
Ингерман Ланская
а что, в России кто-то слушал этих "пидар-2"?
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16 час.
Владимир
Би-2 нарушили законодательство их по закону выгнали. Выступление без лицензии. Галкина - "по понятиям".
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13 час.
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