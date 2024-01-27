Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Скиф Туран
    После смерти Ленина большевики слепили из Ленина советского «бога» для новой советской «религии» (с «мощами» Ленина в...100 лет назад пох...
  • Виктор Александров
    Диктатура дураков, научно обоснованная и созданная В.И. Лениным, его партией нового типа, партией профессиональных ре...100 лет назад пох...
  • Скиф Туран
    Богоборец и предатель Родины Ленин уходил из жизни в страшных мучениях и страданиях. В полупомешанном состоянии и лиш...100 лет назад пох...

"Творцов" выгоняют и депортируют

"Творцов" выгоняют и депортируют

Коллаборационист Галкин жалуется, что Россия выгнала его с Бали. Хотя выгоняли его местные власти в соответствии с местным законодательством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
БИ-2, угомонитесь уже, езжайте в Австралию, там концертируйте, только кому вы нужны? Когда-то вами попользовались, на первой волне ненависти КоЗы и США к СВО и России вы своё дело сделали, а теперь события так стремительно поменялись, что мир потихоньку начинает просыпаться, и ваша русофобия стала не нужна. К тому же и закон принимающей стороны вы нарушили. А с Пугалкиным всё ясно - к его дури ещё и мания преследования прибавилась. Ему прямой путь в психушку.
Ответить
18 час.
Ингерман Ланская
а что, в России кто-то слушал этих &quot;пидар-2&quot;?
Ответить
16 час.
Владимир
Би-2 нарушили законодательство их по закону выгнали. Выступление без лицензии. Галкина - &quot;по понятиям&quot;.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх