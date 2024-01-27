"Творцов" выгоняют и депортируют

ВераВерная

БИ-2, угомонитесь уже, езжайте в Австралию, там концертируйте, только кому вы нужны? Когда-то вами попользовались, на первой волне ненависти КоЗы и США к СВО и России вы своё дело сделали, а теперь события так стремительно поменялись, что мир потихоньку начинает просыпаться, и ваша русофобия стала не нужна. К тому же и закон принимающей стороны вы нарушили. А с Пугалкиным всё ясно - к его дури ещё и мания преследования прибавилась. Ему прямой путь в психушку.