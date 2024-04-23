У охотников-нарушителей из Тувы изъяли 20 единиц огнестрельного оружия

В Республике Тыва проблема незаконной охоты остаётся актуальной. По результатам прошлого года в регионе было зарегистрировано несколько случаев охоты без соответствующих разрешений, в результате которых были незаконно добыты 12 копытных животных, одна птица и один манул.
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