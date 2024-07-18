Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при переизбрании на второй срок обещает превратить Евросоюз в оборонный, говорится в ее предвыборной программе.
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