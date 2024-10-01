С 3 по 27 октября жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского округа могут получить скидку на оплату коммунальных услуг, сдавая отходы на переработкуДля этого необходимо дома собрать пластик, стекло, металл, макулатуру и принести их по графику на контейнерную площадку.