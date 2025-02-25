Россиянам назвали неочевидный способ избавиться от головной боли

Врач Мясников призвал обматывать шею полотенцем от головной боли Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидный способ избавиться от головной боли.
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