"Роскосмос" опубликовал снимок реки Трисули, разлившейся в Непале

«Роскосмос» опубликовал снимок разлившейся в Непале реки Трисули. Фото опубликовано в официальном Telegram-канале госкорпорации.
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