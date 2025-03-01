Ямальские VIP-персоны посетили Кубок губернатора ХМАО. Инсайд

В ХМАО стартовал Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Югры. Его открывал сам глава региона Руслан Кухарук, а среди гостей были замечены председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин и его предшественник Сергей Харючи.