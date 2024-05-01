«Бала тудырганда әнисенә 16 яшь иде». Нәни бала мәетен кер машинасында тапканнар😨 4 яшьлек малай 27 апрельдә өеннән югала.
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«Бала тудырганда әнисенә 16 яшь иде». Нәни бала мәетен кер машинасында тапканнар😨 4 яшьлек малай 27 апрельдә өеннән югала.