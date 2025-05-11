России выдвинули ультиматум: прекращение огня должно начаться 12 мая и без условий

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне 2 марта 2025 г. Фото: Justin Tallis / AFP С понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней, любые условия будут рассматриваться как попытка сорвать переговоры.