России выдвинули ультиматум: прекращение огня должно начаться 12 мая и без условий

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне 2 марта 2025 г. Фото: Justin Tallis / AFP С понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней, любые условия будут рассматриваться как попытка сорвать переговоры.
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