Конгрессмен США: SEC следует ограничить контроль над криптовалютами

В июне, Верховный суд США отменил доктрину "Chevron", разрешая судам больше не полагаться на мнение федеральных агентств, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), при толковании неоднозначных законов.
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