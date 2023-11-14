Российские военные: ВСУ после утраты позиций в районе Богдановки под Артёмовском впервые за долгое время не предприняли попыток контратаковать

Российские войска продолжают оказывать давление на силы противника на флангах Артёмовска. Напомним, что после освобождения этого города и его окрестностей отрядами ЧВК «Вагнер» в мае этого года украинские войска пошли в контрнаступление и смогли частично отбить утраченные территории к западу, северу и югу от города.
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