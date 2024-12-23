В Донецкой народной республике сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады эвакуировали жителей села Островского (украинское название — Константинопольское) из-под обстрелов украинской армии.
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