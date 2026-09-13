Эксперт Вураско предупредил о мошенничествах на фоне выхода нового iPhone

Мошенники начали использовать тему с продажей нового iPhone. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар» Александр Вураско.
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