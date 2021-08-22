Простой способ защитить номер банковской карты от мошенников

Чтобы защититься от телефонных мошенников, нужно помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik объяснил, как можно было бы поступить, чтобы в нужный момент не растеряться.
Чтобы защититься от телефонных мошенников, нужно помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik объяснил, как можно было бы поступить, чтобы в нужный момент не растеряться.
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