Страна и люди

9 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    Про него много писали, но... в основном эмоционально. А вот по существу, с фактами - никто. История должна быть науко...Виктор Суворов. П...
  • Юрий Николаев
    Сто к одному, с нашей стороны вся эта вакханалия закончится грозным обещанием (тысяча первым) и не более.«Крымская платфор...
  • Soldier Light
    Своим государством, заниматься надо.А не искать друзей, по всему миру.В ПОСТЕЛИ С ВРАГО...

Простой способ защитить номер банковской карты от мошенников

Простой способ защитить номер банковской карты от мошенников

Чтобы защититься от телефонных мошенников, нужно помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik объяснил, как можно было бы поступить, чтобы в нужный момент не растеряться.

Вернуться к статье
1
Обсудить
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Не надо карту вообще брать в руки никогда, тогда не будешь знать номер карты и код забудешь.)))

Картина дня

наверх