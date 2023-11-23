РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Растительные антидепрессанты: состав, действие и возможные побочные эффекты. Растительные антидепрессанты – это вещества природного происхождения, чаще всего травы, оказывающие на нервную систему человека благотворное влияние и помогающие справиться с депрессией.
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