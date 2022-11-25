Баку сообщил об обстрелах со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана в пятницу, 25 ноября, заявило, позиции их военных на границе подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, – сообщают СМИ В сообщении азербайджанского оборонного ведомства говорится: «25 ноября с 17:30 до 22:32 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Юхары Шорджа и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района».