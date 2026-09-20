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Ивановцы приняли участие в Международном фестивале молодёжи – 2026

Ивановцы приняли участие в Международном фестивале молодёжи – 2026

28 представителей Ивановской области стали участниками Международного фестиваля молодёжи – 2026, который завершился 17 сентября в Екатеринбурге.

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