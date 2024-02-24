Европейские индексы завершили пятницу на мажорной ноте

К началу последней сессии недели, все факторы сложились в пользу роста европейских индексов. Биржевые индикаторы за океаном обновили исторические рекорды, квартальная отчетность региональных компаний, в основном, превысила оценки аналитиков по прибыли, а негативная статистика экономики, дала инвесторам надежду на скорое решение вопроса в пользу снижения ставок ЕЦБ.