Форум «серебряных» волонтеров «Старшие предлагают» в Нижегородской области собрал более 60 участников

В Нижегородской области прошел форум «серебряных» волонтеров «Старшие предлагают». Мероприятие собрало более 60 активных участников старшего поколения из Нижегородской и Самарской областей, экспертов и партнеров.
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