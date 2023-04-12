Россия нашла способ поставлять свои нефтепродукты тем странам, что соблюдают санкции

Российские компании прибегают к ряду сомнительных методов, чтобы продавать востребованный, но запрещенный нефтепродукт покупателям, соблюдающим санкции, и преодолевать финансовые ограничения, установленные Европейским союзом и его партнерами.
Российские компании прибегают к ряду сомнительных методов, чтобы продавать востребованный, но запрещенный нефтепродукт покупателям, соблюдающим санкции, и преодолевать финансовые ограничения, установленные Европейским союзом и его партнерами.
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