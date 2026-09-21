В Рязани открыли мурал со святителем Василием

Мурал на центральном тепловом пункте в Рязани посвящен святителю Василию, епископу Рязанскому.В выходные, 19 сентября, состоялось открытие мурала на центральном тепловом пункте номер 25.
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