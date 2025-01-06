❗️⚡️Теперь уже и МО России официально заявило о полном вытеснении формирований ВСУ и г. Курахово. включая промзону Кураховского механического завода.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Теперь уже и МО России официально заявило о полном вытеснении формирований ВСУ и г. Курахово. включая промзону Кураховского механического завода.