Интересные места для бюджетного отдыха

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ММ

Ага, Перу- "бюджетный отдых"!! Друг приглашал в Панаму. Билеты на семью больше миллиона в один конец. До Перу, интересно, как добраться, чтоб бюджетно отдохнуть? Если потратить пару лимонов на билеты, то экономить доллар на том на сём... Бюджетно, это когда ВСЯ поездка недорогая, а не только житие в точке прибывания!