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С нами не соскучишься!

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Интересные места для бюджетного отдыха

Интересные места для бюджетного отдыха

Как известно, счастье заключается не в самих деньгах, а в возможностях, которые они дают. Последние годы все больше людей с готовностью меняют престижную должность на свободный график, позволяющий путешествовать и проводить больше времени с семьей.

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Комментарии
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М
ММ
Ага, Перу- &quot;бюджетный отдых&quot;!! Друг приглашал в Панаму. Билеты на семью больше миллиона в один конец. До Перу, интересно, как добраться, чтоб бюджетно отдохнуть? Если потратить пару лимонов на билеты, то экономить доллар на том на сём... Бюджетно, это когда ВСЯ поездка недорогая, а не только житие в точке прибывания!
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