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В Калининградской области мужчина нашел тайник с револьвером, гранатами и патронами за своим гаражом

В Калининградской области мужчина нашел тайник с револьвером, гранатами и патронами за своим гаражом

КАЛИНИНГРАД, 4 марта, ФедералПресс. В городе Балтийск Калининградской области сотрудники ФСБ и Росгвардии вынесли из тайника боеприпасы и револьвер, ручные гранаты, реактивные сигнальные патроны и электродетонаторы.

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