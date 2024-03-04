В Калининградской области мужчина нашел тайник с револьвером, гранатами и патронами за своим гаражом

КАЛИНИНГРАД, 4 марта, ФедералПресс. В городе Балтийск Калининградской области сотрудники ФСБ и Росгвардии вынесли из тайника боеприпасы и револьвер, ручные гранаты, реактивные сигнальные патроны и электродетонаторы.
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