Визовый центр Италии в России вводит биометрию

С 20 июля визовый центр Италии в России объявил о введении биометрии для заявителей из регионов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, то есть когда заявители используют изменённые регистрации, чтобы подать бумаги в удобном для себя городе.