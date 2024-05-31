Пенсионные изменения: кого ждет увеличение выплат с 1 июня Татьяна СергееваСогласно действующему федеральному законодательству, размер страховой пенсии индексируется дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля, как сообщила эксперт «Народного фронта.