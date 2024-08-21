Вуайерист снимал женщину в туалете и попался

В США мужчину арестовали после тайной съемки в женском туалете. Об этом сообщает WRAL News. В понедельник, 19 августа, 28-летний Колтен Ли Редмонд пришел в кафе, спрятался в туалете и начал без разрешения снимать женщину, справлявшую нужду.