Дерматолог Иванов предупредил об ужасных последствиях кошачьих царапин

Почему кошачьи царапины представляют угрозу для здоровья? Какие симптомы должны вас насторожить, чтобы предотвратить развитие осложнений? Рассмотрим детально все этапы обработки, от промывания и дезинфекции до наблюдения за заживлением и обращения к врачу в случае необходимости.
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