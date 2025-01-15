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Генералы, полковники – мертвы: Уничтожен штаб командования Курской операцией. Эшелоны скорых. Русские в Сумщине. Мощная операция Белоусова

Генералы, полковники – мертвы: Уничтожен штаб командования Курской операцией. Эшелоны скорых. Русские в Сумщине. Мощная операция Белоусова

Спустя два дня после новостей о прорыве русской армии в Сумскую область, подоспели не менее впечатляющие новости.

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Комментарии
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Старый Фонарь
Какая обстановка в Приднестровье и на приграничных, пока еще, районах Украины с ней?
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18 час.
АК
Алекс Кузь
Не ясно : прилёт улёт, курскую землю освободили или нет.
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18 час.
СБ
Сергей Бунцов
пока нет, от 2 и больше недель потребуется
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17 час.

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