Президент Польши захотел увидеть в стране "больше Америки"

Global Look Press/Leszek SzymaÅ„ski/Polska Agencja Prasowa Польше нужно "больше Америки". Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии