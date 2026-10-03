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Ларионов после 6:5 Б с «Адмиралом»: «С Бразилией сравнивать СКА не хочу – они давно не фавориты. До Испании в футболе нам еще далеко»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над « Адмиралом » (6:5 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ провел параллели с футбольными сборными Бразилии и Испании.

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