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Царьград

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"Скрытый убийца" находится в организме после ковида. В чём опасность после болезни

"Скрытый убийца" находится в организме после ковида. В чём опасность после болезни

Переболевшие ковидом люди могут забыть о том, что ещё недавно испытывали неприятные симптомы. Но "бомба замедленного действия" продолжает жить в организме.

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