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Сборная России пропустила 3 гола в одном матче впервые с 2021 года

Сборная России пропустила три гола в одном матче впервые за пять лет. Сегодня команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Нигерии в BETBOOM товарищеском матче – 3:3.

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