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Новости Липецка

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В Липецке увеличили единовременные выплаты контрактникам

В Липецке увеличили единовременные выплаты контрактникам

Выплаты для липчан, заключивших контракт на военную службу до 1 декабря 2026 года, увеличены до 3,6 млн рублей при службе в войсках беспилотных систем и до 3,1 млн рублей в других подразделениях Минобороны.

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