Солодов: гепатит несколько месяцев распространяли по онкодиспансеру на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 25 января совместно с контролирующими органами и представителями федеральных ведомств провел собрание в онкологическом диспансере, где ранее было выявлено 36 случаев заражения гепатитом.
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