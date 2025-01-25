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Солодов: гепатит несколько месяцев распространяли по онкодиспансеру на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 25 января совместно с контролирующими органами и представителями федеральных ведомств провел собрание в онкологическом диспансере, где ранее было выявлено 36 случаев заражения гепатитом.

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