В офисе Зеленского объяснили санкции против сервисных служб аэропортов в России

Это должно помешать РФ привлекать к перевозкам авиакомпании из дружественных стран Украинские санкции против сервисных компаний, которые обслуживают аэропорты России, необходимы, чтобы помешать ей привлекать к внутренним перевозкам авиакомпании из дружественных Москве государств.