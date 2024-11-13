В офисе Зеленского объяснили санкции против сервисных служб аэропортов в России

Это должно помешать РФ привлекать к перевозкам авиакомпании из дружественных стран Украинские санкции против сервисных компаний, которые обслуживают аэропорты России, необходимы, чтобы помешать ей привлекать к внутренним перевозкам авиакомпании из дружественных Москве государств.
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