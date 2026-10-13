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ИА Реалист

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Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня

Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня

МОСКВА (ИА Реалист). Европейские цены на природный газ достигли максимума с декабря 2022 года на фоне конфликта вокруг Ирана и рекордно низких запасов перед отопительным сезоном.

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