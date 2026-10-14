Медицинский колледж №2 приглашает на день открытых дверей

17 октября Медицинский колледж №2 проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 13:00 по адресу: Ярославская улица, дом 17, корпус 2 (станция метро «ВДНХ»).
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