В апреле может вновь запустить колесо обозрения

Перезапуск намечен на 4 апреля В понедельник, 25 марта, во время очередной общегородской планерки, которая прошла в администрации Смоленска под председательством мэра Александра Новикова, обсуждался вопрос возобновления работы колеса обозрения в Лопатинском саду.