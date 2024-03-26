В апреле может вновь запустить колесо обозрения

Перезапуск намечен на 4 апреля В понедельник, 25 марта, во время очередной общегородской планерки, которая прошла в администрации Смоленска под председательством мэра Александра Новикова, обсуждался вопрос возобновления работы колеса обозрения в Лопатинском саду.
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