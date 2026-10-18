Госдума в третий раз подряд наступила на любимые грабли: назначила своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.
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Пора бы уже ФСБ исследовать связи этого Затулло, ведь на статью измена Родине он уже заработал..
"Госдума нового XIX созыва единогласно, 438 голосами, вновь избрала депутата Константина Затулина своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства. "- Дума хорошо проиллюстрировала, что в ее составе нет ни одного честного человека! И как следствие- как именно их выбрали???
Афтор. А ты когда-нибудь был на фестивале плова? Сомневаюсь. Тогда не нёс бы всякую чушь, про "фестиваль плова" и про Затулина.
Вот поэтому и называют нашу Думу госдурой! Она оправдывает такую кличку!
Вот и ответ на " честные выборы". Зачем ходил, время тратил? А на манеже одни и те же
За Затуллина проголосовали избиратели Сочи.В одномандатном округе.Следовательно,голосовали сознательно,зная за кого,в отличие от здешних комментаторов.
Это просто какой -то сюр!!Кому в правительстве нужен этот мигрантский охряпок!?
что за подход к затулину зто ж чубайс переодетый