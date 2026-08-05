Пресса США: в Вене прошли переговоры по Украине с участием «бывшего чиновника РФ» В то время как западные столицы сохраняют официальную дистанцию от любых контактов с Мо.
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Пресса США: в Вене прошли переговоры по Украине с участием «бывшего чиновника РФ» В то время как западные столицы сохраняют официальную дистанцию от любых контактов с Мо.
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