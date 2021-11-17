Планес покинул пост технического секретаря «Барсы». Его могут сменить Пуйоль или Йорди Кройфф

«Барселона» объявила об уходе Рамона Планеса с поста технического секретаря. Контракт, истекавший 30 июня 2022 года, расторгнут по просьбе самого Планеса, говорится в сообщении.

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