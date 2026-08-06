Sky рассказал о сети подземных предприятий по производству БПЛА на Украине

На одном из заводов изготавливаются дроны большой дальности, отметил телеканал Редакция сайта ТАСС © Paula Bronstein / Getty Images ЛОНДОН, 6 августа.
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