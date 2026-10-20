Ранее суды низших инстанций отказали потерпевшему в исковых требованиях, исходя из того, что SMS-коды использовались как электронная подпись и договор был оформлен надлежащим образом.
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