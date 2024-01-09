Песков: Киевский режим не гнушается обстрелами мирного населения

Кассетные боеприпасы, которые получили Вооруженные силы Украины от западных стран, используются киевским режимом не для ведения боевых действий, а для ударов по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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