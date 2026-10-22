Сегодня в преддверии Дня таможенника Владимир Путин вручил почетное знамя Федеральной службе. В этом году ей исполняется 35 лет.
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Знамя? У мытарей? Уже смешно))) а зелёный цвет? Это они к погранвойскам примазываются? Или чтобы мусульманам перекрашивать не пришлось? Сразу "зелёное знамя ислама"?)))