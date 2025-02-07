❌ В Крыму закрыли дорогу Соколиное – Ай-Петри «Движение на автодороге «Соколиное – Ай-Петри» закрыто для всех транспортных средств», — сообщили в МЧС республики.
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❌ В Крыму закрыли дорогу Соколиное – Ай-Петри «Движение на автодороге «Соколиное – Ай-Петри» закрыто для всех транспортных средств», — сообщили в МЧС республики.