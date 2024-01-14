«Киев заставят смириться»: в Европе предрекли конец конфликта на Украине

В Германии предсказали начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине в 2024 году. По мнению немецкого депутата Маттиаса Моосдорфа, весомую роль в завершении противостояния может сыграть победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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