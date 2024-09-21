Мигрант изнасиловал дочь участника СВО и отделался тремя с половиной годами тюрьмы

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела в отношении 26-летнего уроженца Таджикистана Назарали Сайакбарова, которого признали виновным в изнасиловании 16-летней дочери участника спецоперации в Магнитогорске, пишет РИА […].
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